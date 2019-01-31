Alanya'da ‘Sosyal hizmet’ için toplandılar

TOPLANTIYA, Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Komiseri İsa Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Birimi Temsilcisi Naşide Özdemir, Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan katıldı. Sosyal hizmet faaliyetleri ve içeriklerinin görüşüldüğü toplantıda sosyal hizmet konusunda kurumların karşılaştığı sorunlar değerlendirildi. Toplantının ana gündemini kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler için planlanan etkinlikler oluşturdu. Her yıl Alanya Kent Konseyi’nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programının detaylarının görüşüldüğü toplantıda çocuklarının topluma kazandırılması noktasında neler yapılabileceği konuşuldu ve proje kapsamındaki çocuklar için gezi düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca çocuklar için oyuncak toplama kampanyası yapılması planlandı. Kent Konseyi olarak huzur evinin ziyaret edilmesi ve müzikli bir organizasyon yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda engelli durumundan dolayı askere gidemeyen bireyler için uygulanan 1 günlük sembolik askerlik uygulamasından engelli vatandaşların yararlanması için çalışma yapılması planlandı. Öte yandan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan 7 Şubat Perşembe günü saat 18.30’da düzenlenecek olan Abbas Güçlü konferansı hakkında bilgi verdi ve tüm halkın konferansa davetli olduğunu belirtti.