Alanya'da sokak ortasında silahlar konuştu! 1 ölü Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da sokak ortasında silahlar konuştu!, Alanya'da uyuşturucuya rekor ceza!, Bülent Arınç'ın Alanyalı sünnetçisi öldü....Alanya'da kırmızı ışığı dinlemeyen turiste otomobil çarptı! Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle