Alanya'da şok iddia: Başkan Yücel'den o ormancıya ceza
Su fabrikası için Akçatı'daki kaynağı seçen ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan Alanya Belediyesi’nin şimdi de; belediye aleyhine tutanak tutan orman işçisinin, bünyesinde çalıştırdığı eşinin iş akdini fesih ettiği iddia edildi
BAŞKAN Yücel, geçtiğimiz mayıs ayında Alanya Belediyesi'nin şirketleşmesi için belediye meclisinden yetki almış ve "İşe su fabrikası açarak başlayacağız" demişti. Yücel’in sözkonusu şirket için Alanya'nın Akçatı Mahallesi'ne tahsisli su kaynağını seçtiği ortaya çıkmış ve ortalık karışmıştı. Mahalleli, kaynakta çalışma yapan belediye ekiplerine müdahale etmiş ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü belediye aleyhinde tutanak tutmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Alanya Belediyesi’nin aleyhinde tutanak tutan orman işçisinin Alanya Belediyesi’nde çalışan eşinin iş sözleşmesini feshettiği önesürüldü. İddiaya göre, izinsiz betonarme çalışmaları fotoğraflayan, tutanak tanzim eden ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevli Merkez İşletme Şefi Haluk Çerkez'in Alanya Belediyesi'nde çalışan eşini önce Türkler Mahallesi'ne sürüldü ardından bir iki gün sonra da Çerkez'in eşinin iş akdi sonlandırıldı.
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