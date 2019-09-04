Alanya'da şok haciz iddiası

Ceren ŞAHİN

ALANYA'DA şok eden bir haciz vakası yaşandı. Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası eski Başkanı Turan Sağlamel, başkanlığı döneminde odaya alınan aracın borcunun ödenmemesi sonucu hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Sağlamel, başkanlığı döneminde odanın 1 lira dahi borcunun olmadığını ifade ederek yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

‘BEN 130 BİN LİRA İLE DEVRETTİM’

Sağlamel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaklaşık 2 yıl önce Alanya Elektrikçiler Ve Elektronikçiler Sıhhi Tesisatçılar Odası’nın Genel Kurulu’nda esnaf arkadaşlarımızın teveccühleri sonucunda yeni yönetim göreve gelmiştir. Odayı devir ederken ben eski oda başkanı olarak yeni yönetime 130 bin lira teslim ettim. Fakat şu anda şahsıma yönelik haciz işlemi başlatılmıştır. Araştırmam sonucunda bu haczin Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Sıhhi Tesisatçılar Odası’na ait araçların bandrollerinin ödenmemesi neticesinde eski oda başkanı olarak bana geldiğini öğrendim. Demek ki devir teslim ederken odaya verdiğim 130 bin lira yetmemiş olacak ki oda başkanlığım sırasında aldığımız hizmet aracının bandrolleri dahi ödenmemiş. Bu yapılan şahsımı zor durumda bırakıp, odanın itibarını zedelemiştir. Buradan da sonuç olarak görüyorum ki, odanın bünyesindeki üyelerin sorunları önemsenmeyip, yönetim sadece kendi saltanatını önemsemektedir. 2014-2018 yılları arasında oda başkanlığı yaptığım sırada kurumun 1 lira dahi borcu olmamıştır. Kamuoyuna duyurulur.”