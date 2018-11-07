Alanya'da şok eden otopark ücreti

Ceren ŞAHİN

1989 YILINDAN bu yana 30 yıldır Alanya’da yaşayan Mehmet ve Akif Çetinkaya kardeşlerin başına gelenler pes dedirtti. Ruhsatı Akif Çetinkaya’ya ait olan motosikleti işleri sebebiyle abisi Mehmet Çetinkaya kullanıyordu. 23 Mart 2016 tarihinde ise motosiklet Mehmet Çetinkaya’nın Şekerhane Mahallesi, Çalış Sokak üzerinde bulunan evinin önünde park halindeyken çalındı. Çetinkaya durumu fark ettiği an ruhsat sahibi kardeşi Akif Çetinkaya ile Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek çalıntı ihbarında ve şikayette bulundu. Olayın üzerinden geçen 2 yılın ardından “Artık ümidimi kesmiştim” diyen Çetinkaya, 29 Ekim’de telefonuna hukuk bürosu tarafından gönderilen bir mesaj üzerine şok oldu. Mesajda “Sayın Akif Çetinkaya, otoparkımızda bulunan aracınızla ilgili 2 bin TL ödeme yaparak, icra dosyanızın kapatılmasını ve motosikletinizin tarafınıza teslimini sağlayabilirsiniz. Bilgi almak için arayınız” yazıyordu. Gelen mesaj üzerine yaşadığı şokla otoparka giden Çetinkaya eline geçen teslim tutanağı ile ikinci bir şok yaşadı. Zira otopark görevlisi tarafından verilen teslim tutanağında motosikletin bulunduğu tarih 28 Ocak 2016’yı gösteriyordu. Yani motosikletin çalınmasından 1 ay, 5 gün sonrasını.

‘MOTOSİKLETİME Mİ YOKSA 2 BİN

LİRA BORCA MI YANAYIM?’

Yaşadığı olayların şokunu hala üzerinden atamadığını ifade eden Mehmet Çetinkaya, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorum. Motosikletimden oldum, üzerine bir de borçlu çıktım. Hala şoktayım. Motosikletimin çalındığı gün ruhsat sahibi kardeşimle birlikte karakola giderek şikayetçi olduk. Üzerinden 2 yıl geçti ve artık ümidi kestik. Ardından bir sabah gelen mesajla 2 bin lira borçlu olduğumu, yanı sıra motosikletimin çalındığı tarihten 1 ay sonrasında bulunduğunu öğrendim. Olayın üzerine kardeşimle birlikte şikayette bulunduğumuz karakola giderek mağduriyetimizin giderilmesini talep ettiğimizde sonuç alamadık. Nasıl olur da, motosikletimiz 1 ay sonrasında bulunur ve tarafımıza haber verilmez? Mağduruz. Motosikletimiz 2 yıldır yağmurun, güneşin altında hurdaya dönmüş. Buna mı yanalım? Yoksa 2 bin lira borç sahibi olduğumuza mı yanalım? Ben maddi durumu iyi olan biri değilim. Evine ekmek götürmeye çalışan bir insanım. Bugüne dek ne bir suça bulaştım, ne de adli bir sicil kaydım var. Yaşadıklarımın üzerine bir de borçlu çıktım. Adliyeye giderek şikayette bulunacağız ve hukuki süreç başlatacağız” ifadelerini kullandı.

‘ÇALINTI OLDUĞU BİLİNİYORMUŞ’

Mehmet Çetinkaya, eline geçen teslim tutanağında yazan ifadeleri aktardı: "28 Nisan 2016 günü saat 13.45 sıralarında 79-33 kod nolu ekip olarak bölgemiz adliye binası yan tarafında bulunan Girgin Sokak içerisinde, üzerinde plakası olmayan şüpheli bir motosiklet görülmüştür. Motosiklet şaseden incelendiğinde ve sorgusu yapıldığında, bahse konu motorun plakasının 07 NMN 36 plakalı KYMKO marka motor olduğu ve 2016/700 ceraim numarasıyla Cumhuriyet Polis Merkezince çalıntı olarak arandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Bahse konu motor gerekli incelemelerin yapılması için otoparka çektirilmiştir. Bu tutanak tarafımızca tanzim edilip imza altına alınmıştır.”

Teslim tutanağında belirtilen ‘Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet’ ibaresinin altını çizen Çetinkaya “Motosikletimin plakasını ve çalıntı olarak arandığını tespit etmelerine rağmen tarafıma herhangi bir haber verilmedi. Bulunduğu gibi incelemelerin ardından otoparka teslim edilmiş. 2 yılın ardından 2 bin lira ceza ödemek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayım. Yaşamış olduğum mağduriyet belgeleriyle ortadadır. Buradan mağduriyetimin giderilmesi adına yetkililere sesleniyorum” dedi.

