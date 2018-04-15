Alanya'da şok Çimtur iddiası: Zorla yıkacaklar!

ALANYA’NIN Okurcalar Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin ilk devremülk sistemli sitesi olan Çimtur sakinlerinin iddiaları bitmiyor. Yeni Alanya’ya yazılı bir açıklama yapan site sakinlerinin iddiaları aynen şöyle: "3 Aralık 2016 tarihinde Alanya’nın Okurcalar Mahallesi, İlifos Caddesi, Numara 29 adresindeki binalarda riskli yapı işlemleri yapılmış olup, riskli yapı raporu düzenlenmiştir. Rapora itiraz etmemiz sonucunda itirazları değerlendirme heyeti raporu oy birliği ile iptal etmiştir. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1 Mart 2018 tarihli yazısında işlemin kendileri tarafından tekrarlanacağını tebliğ ederek 12 Mart 2018 tarihinde başlayıp 10 günlük bir çalışma ile aynı binalarda sıyırma ve karot alma işlemlerini ikinci kez gerçekleştirmiştir. 12 Nisan 2018 tarihinde il müdürlüğü laboratuvarında bizim de gözlemci olarak bulunduğumuz karot kırma işlemleri başladığında alınan sonuçların standartları yansıtmadığını ve cihazın kontrol edilmesi gerektiğini talep ettik. Ancak cihaz operatörünün cihazın hata yapmasının imkansız olduğunu ve işleme devam etmesi üzerine konuyu ivedi olarak şube müdürüne bildirdik. Şube müdürü ve yapı malzemeleri müdürünün bizzat müdahale etmesine ve cihazın arızalı olduğunun tespit edilmesine rağmen analizlerin yarısından fazlası bitmiş durumdaydı. Yapılan işlemde cihazı kullanan operatörün kendinden emin, ısrarcı hareketleri bize kasıtlı olarak cihaza müdahale ettiğini düşündürmüştür. Zira karot kırımı sonuçlarının 1 ile 3 arasında çıkmasının imkansız olduğu, kaldı ki bu seviyedeki karotun kolondan sağlam çıkmasının mümkün olmadığı, ancak kum halindeki malzeme değeri olduğu konuyla ilgili herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Cihazın arızalı olması durumunda telafisi olmayan bir durumla karşılaşacağını ikaz etmemize rağmen işleme devam etmiş, ancak şube müdüründen gelen işlemi durdur talimatından sonra işe ara vermiş, dolayısı ile bundan sonraki analiz işlemlerinin bizi kuvvetli kasıt şüphesi içerisinde yapılacağını düşündürtmüştür. Şube müdürü bu durumda tarafımıza iki seçenek sunmuş ve birini seçmemizi istemiştir. Birincisi aynı numuneler tekrar kullanılamayacağı için üçüncü kez karot alma işlemi yapılacak, ikincisi Geçit Proje’nin aldığı eski sonuçları kullanmamıza izin verilecek. Yani itirazımızın sonucu iptal edilen sonuçlar olarak kabul edilecek. İlk seçenekte böyle bir işlemin tekrarlanması halinde zaten zayıflatılmış olan binalarda telafi edilmesi imkansız sonuç doğuracağını sözlü olarak ve yazılı dilekçe ile belirttiğimizde, yönetmelikte karot alma sayısı hakkında açık hüküm bulunmadığı, dolayısı ile başka seçenek kalmadığı ifade edildi. Oysa karot alma kural ve kaideleri hakkındaki tüm otorite görüşleri ve bilimsel makalelerde bir kez bile karot almanın binaya ciddi zarar vereceği görüşünün hakim olduğu sabittir. İkinci seçenek olarak sunulan teklif ise bir şube müdürü tarafından suç ikrarından başka bir şey değildir. Görüldüğü gibi lisanslı firmanın yaptığı hataları misli ile yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün çıkış yolu kalmadığı için bir bina için ölüm fermanı anlamına gelen üçüncü kez karot numunesi alma işlemi sonucunda Çimtur’u zorla yıkacaklar" dendi.