Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Alanya'da şok Çimtur iddiası: Zorla yıkacaklar!

Çimtur sakinleri "Bir bina için ölüm fermanı anlamına gelen 'Üçüncü Karot Numunesi Alma' işlemi ile Çimtur'u zorla yıkacaklar" diyor

Alanya'da şok Çimtur iddiası: Zorla yıkacaklar!

Çimtur sakinleri "Bir bina için ölüm fermanı anlamına gelen 'Üçüncü Karot Numunesi Alma' işlemi ile Çimtur'u zorla yıkacaklar" diyor

15 Nisan 2018 Pazar 21:02
Alanya'da şok Çimtur iddiası: Zorla yıkacaklar!
İlgili Galeriye Git
banner404

ALANYA’NIN Okurcalar Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin ilk devremülk sistemli sitesi olan Çimtur sakinlerinin iddiaları bitmiyor. Yeni Alanya’ya yazılı bir açıklama yapan site sakinlerinin iddiaları aynen şöyle: "3 Aralık 2016 tarihinde Alanya’nın Okurcalar Mahallesi, İlifos Caddesi, Numara 29 adresindeki binalarda riskli yapı işlemleri yapılmış olup, riskli yapı raporu düzenlenmiştir. Rapora itiraz etmemiz sonucunda itirazları değerlendirme heyeti raporu oy birliği ile iptal etmiştir. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1 Mart 2018 tarihli yazısında işlemin kendileri tarafından tekrarlanacağını tebliğ ederek 12 Mart 2018 tarihinde başlayıp 10 günlük bir çalışma ile aynı binalarda sıyırma ve karot alma işlemlerini ikinci kez gerçekleştirmiştir. 12 Nisan 2018 tarihinde il müdürlüğü laboratuvarında bizim de gözlemci olarak bulunduğumuz karot kırma işlemleri başladığında alınan sonuçların standartları yansıtmadığını ve cihazın kontrol edilmesi gerektiğini talep ettik. Ancak cihaz operatörünün cihazın hata yapmasının imkansız olduğunu ve işleme devam etmesi üzerine konuyu ivedi olarak şube müdürüne bildirdik. Şube müdürü ve yapı malzemeleri müdürünün bizzat müdahale etmesine ve cihazın arızalı olduğunun tespit edilmesine rağmen analizlerin yarısından fazlası bitmiş durumdaydı. Yapılan işlemde cihazı kullanan operatörün kendinden emin, ısrarcı hareketleri bize kasıtlı olarak cihaza müdahale ettiğini düşündürmüştür. Zira karot kırımı sonuçlarının 1 ile 3 arasında çıkmasının imkansız olduğu, kaldı ki bu seviyedeki karotun kolondan sağlam çıkmasının mümkün olmadığı, ancak kum halindeki malzeme değeri olduğu konuyla ilgili herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Cihazın arızalı olması durumunda telafisi olmayan bir durumla karşılaşacağını ikaz etmemize rağmen işleme devam etmiş, ancak şube müdüründen gelen işlemi durdur talimatından sonra işe ara vermiş, dolayısı ile bundan sonraki analiz işlemlerinin bizi kuvvetli kasıt şüphesi içerisinde yapılacağını düşündürtmüştür. Şube müdürü bu durumda tarafımıza iki seçenek sunmuş ve birini seçmemizi istemiştir. Birincisi aynı numuneler tekrar kullanılamayacağı için üçüncü kez karot alma işlemi yapılacak, ikincisi Geçit Proje’nin aldığı eski sonuçları kullanmamıza izin verilecek. Yani itirazımızın sonucu iptal edilen sonuçlar olarak kabul edilecek. İlk seçenekte böyle bir işlemin tekrarlanması halinde zaten zayıflatılmış olan binalarda telafi edilmesi imkansız sonuç doğuracağını sözlü olarak ve yazılı dilekçe ile belirttiğimizde, yönetmelikte karot alma sayısı hakkında açık hüküm bulunmadığı, dolayısı ile başka seçenek kalmadığı ifade edildi. Oysa karot alma kural ve kaideleri hakkındaki tüm otorite görüşleri ve bilimsel makalelerde bir kez bile karot almanın binaya ciddi zarar vereceği görüşünün hakim olduğu sabittir. İkinci seçenek olarak sunulan teklif ise bir şube müdürü tarafından suç ikrarından başka bir şey değildir. Görüldüğü gibi lisanslı firmanın yaptığı hataları misli ile yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün çıkış yolu kalmadığı için bir bina için ölüm fermanı anlamına gelen üçüncü kez karot numunesi alma işlemi sonucunda Çimtur’u zorla yıkacaklar" dendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2018 21:18
Anahtar Kelimeler:
AlanyaÜçüncü Karot Numunesi AlmaÇimturÇimtur Sakinleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu
Tarlada yanmış insan iskeleti bulundu
Uygunsuz fazla mesai yaptıran şirketlere ceza yağdı
Uygunsuz fazla mesai yaptıran şirketlere ceza yağdı
Köylüler sınırları kaldırıp güç birliği yaptılar, işsizlik sorunu çözüldü
Köylüler sınırları kaldırıp güç birliği yaptılar, işsizlik sorunu çözüldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim