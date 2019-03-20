Alanya'da şok! Bir anlık dalgınlık ayağından ediyordu

Alanya’da tarlada çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu ayağına taş düşen kişi, yaralandı  

Alanya'da şok! Bir anlık dalgınlık ayağından ediyordu
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Mehmet AL
OLAY, dün saat 15.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Kendisine ait tarlada çalışan Ali K. (56) çalıştığı sırada bir anlık dalgınlık sonucu elindeki taşı sol ayağının üzerine düşürdü. Sol ayağı kırılan Ali K. yakınları tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ali K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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