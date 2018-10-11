Alanya'da soba satışları başladı 

ALANYA'DA şu günlerde en düşük hava sıcaklığı 21, en yüksek hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülürken, soba satışları da başladı. Alanya kırsalında yoğun olarak kullanılan, merkez mahallelerde de oldukça yaygın olduğu bilinen odun sobası fiyatları kalitesine göre 250-500 TL arasında değişiyor. Evindeki odun sobası eskidiği için yeni soba alan Mustafa Sanay, evinde klima olmasına rağmen tercihinin odun sobası olduğunu belirterek "Ailece klima ile ısınmayı sevmiyoruz. Odun sobası ile ısınmak çok daha sağlıklı. Hem Dim-Uzunöz Mahallesi'ndeki evimde, hem de Alanya merkezdeki evimde kışın odun sobası kullanıyorum" dedi.