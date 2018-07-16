Alanya'da siyasiler tek yumruk oldu

Haber: Alper KUTAY

FETHULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı hain darbe girişiminin ikinci yılında Alanya’daki yüzlerce vatandaş önce İskele Yapay Şelale önünde buluşarak Atatürk Anıtı’na Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi, ardından Atatürk Anıtı önündeki programlara katıldı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Partili üyeleri, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Vatan Partisi İlçe Başkan Vekili Evren Kurtoğlu ve Antalya Milletvekili Adayı Tahir Sertkaya, hem Milli Birlik Yürüyüşü’ne katıldılar, hem de Atatürk Anıtı önündeki törenleri izlediler. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekipleriyle birlikte Anıt Meydanı’nda sabaha kadar Demokrasi Nöbeti de tuttular.