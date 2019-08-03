Alanya'da site sakinlerinin 'su kaçağı' isyanı

TOSMUR Mahallesi'nde yer alan bir sitenin girişinde yaşanan su kaçağı sitede yaşayan vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İki haftadır süren problem karşısında ASAT yetkilileri ile iletişime geçen site sakini Aytekin Manici, arıza kaydı oluşturulduğunu fakat bir geri dönüş alamadıklarını söyledi. Günlük yaklaşık 2 ton suyun boşa gittiğini belirten Manici, iki haftadır kaçağın olduğunu ve 30 ton suyun boşa gittiğini ve bu israfın kabul edilemez olduğunun altını çizdi.ASAT yetkililerinin kendisine, ekiplerinin yetersiz olduğunu ve öncelikli olarak su olmayan yerlere su verdiklerini ilettiğini belirten site sakini 'Suyunuz varsa çok problem etmeyin, sıraya koyduk bir gün geleceğiz.' dediğini ifade etti.

'SU KAÇAĞININ KAYNAĞI SİTE İÇİNDEN GELMİYOR'

Uzmanlar tarafından sitenin etrafında ölçümyapıldığını problemi sitenin sınırları içinde yer alan kaynaklardan ortaya çıkmadığını belirten Manici elinde raporların bulunduğunu ve problemin kaynağının ASAT'ın çevre yerlerde yaptığı çalışmalardan kaynaklandığını belirtti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Boşa giden suyun devletin suyu olduğunu, herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyen Aytekin Manici problemin askıda bekletilmesinin devamı halinde arızanın giderilmesi konusunda yetersiz kalan yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.