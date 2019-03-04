Alanya'da sinekle mücadele hız kesmiyor

Büyükşehir Belediyesi Alanya’da sinekle mücadeleye ara vermeden devam ediyor. Yaz-kış demeden çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kimyasal hem de biyolojik yöntemler kullanıyor.

Alanya'da sinekle mücadele hız kesmiyor
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı sinekle mücadele ekipleri,  çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Etkin ve kararlı mücadele ile bu yaz şikayetleri en aza indiren ekipler, 2019 yazının da sineksiz geçmesi için çalışmalarına ara vermiyor. Alanya’yı 6 farklı bölgeye ayıran Sinekle Mücadele Birimi,  sivrisinek, larva, haşere ve fare ilaçlaması yapıyor. Otel, site havuzları, yağmur suyu drenaj hatları, kanalizasyon giderleri, bina altlarındaki sular, arıtmalar ve  arıtmaların terfi istasyonlarında kimyasal mücadele yöntemleri kullanan ekipler, kırsal alanda, bitki ve canlılara zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemini kullanıyor. Tarımsal havuzlara sinek ve larva ile beslenen balıklar bırakılıyor.

Yaza hazırlık yapılıyor

Alanya ve genelinde bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla yağış miktarının artması sonucu özellikle yol seviyesi altında kalan binaların zemin katlarında su birikintileri meydana geldi. Bu şekildeki bina sayısının fazla olması ekstra tedbirlerin alınmasını da gündeme getirdi. Bu kapsamda Alanya Hizmet Birimi sinekle mücadele ekipleri, zemin katları su ile dolu olan binalarda düzenli olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.  Alanya’da 6 farklı bölgede 55 ekiple günde ortalama 6 bin noktaya kimyasal ve biyolojik yöntemlerle uygulamalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde sineklerin üremesi ve yayılması da önlenmiş oluyor.  Kış döneminde yapılan bu çalışmalar neticesinde Alanya yaz aylarında sivrisinek ve haşere konusunda daha rahat bir dönem geçiriyor.

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