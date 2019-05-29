Alanya'da sınava kütüphanede hazırlanıyorlar

YÜZLERCE öğrenci ve vatandaşa ev sahipliği yapan kütüphanede, sınava girecek adaylar aynı zamanda bilgisayarlardan da ders videoları izleyebiliyorlar.

‘KÜTÜPHANEMİZ HER TÜRLÜ İMKANA SAHİP’

Yaklaşan üniversite sınavları, KPSS VE LGS öncesi Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Kütüphanesi’nde öğrencilerin son hazırlıklarını yaptıklarını hatırlatan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kütüphanemiz öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın rahatça hem sınava hazırlanması hem de araştırma yapabilmesi açısından her türlü imkana sahip. Yaklaşan sınavlar nedeniyle öğrencilerin daha huzurlu ve sessiz bir şekilde sınava hazırlanabilmeleri için Hacıkura Kütüphanesi’nin yanı sıra Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi ve Mahmutlar Kütüphanesi’nde de rahat bir çalışma ortamı oluşturduk. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar dilerim” dedi.