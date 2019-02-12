Alanya'da sınav provası

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uygulanan sınavda bütün kurallar hiçbir ayrıntı atlanmadan uygulandı. Girişte bütün öğrenciler güvenlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi, TC kimlik kartı, etiketsiz su dışında hiçbir eşyanın öğrencilerin üzerlerinde bulundurulmasına izin verilmedi. Bir öğrenci kulağında piercing olduğu için sınava giremedi. 4 salonda yapılan sınavda ÖSYM’nin kalemliklerine varıncaya kadar gerçek sınav koşulları uygulandı. Yapılan sınav provasında amaç, öğrencileri 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına her yönüyle hazırlamaktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Erkan Ergen, Eğitim Fakültesi Dekanı Bünyamin Aydın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Hilmi Çetinkaya, öğrenci ve velilerle birlikte sınav heyecanını paylaştılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Erkan Ergen sınav salonlarını dolaşarak öğrencilere başarılar dilediler, velilerle sohbet ederek onların heyecanlarını paylaştılar. Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdürü Şennur Aykut ve sınavda görevli öğretmenler sınavı tüm kurallarıyla uygulayarak Alanya’da örnek bir uygulamaya imza attılar. Öğrenci ve veliler, yapılan sınavdan çok memnun olduklarını ilettiler.