Alanya'da sınav haftasında sokakta kaldılar

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’NIN güzide eğitim kurumlarından Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin pek çok öğrencisi, final sınavları öncesi kaldıkları apart ve pansiyonlardan, 30 Mayıs sonrası yabancı turistlerin giriş yapacak oluşu gerekçesiyle çıkarılıyor. ALKÜ, Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencisi Ece Müker, İşletme Bölümü öğrencisi Alperen Yardımcı ve İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencisi Şeymanur Kılıç, Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptıkları açıklamada "Sınav haftamızda kapının önüne konuluyoruz" dediler. Mağdur olduklarını söyleyen Ece Müker, "Şu an sınav haftasındayız, sınavlarımız 23 Mayıs’ta bitiyor. Bütünleme sınavlarımız ise 10-14 Haziran tarihlerinde yapılacak. Ben 15 Haziran’da memleketime döneceğim. Fakat bütünleme sınavlarına girecek olursam o tarihlerde kalabileceğim belirli bir yer yok. Çünkü 30 Mayıs tarihinde kaldığım aparttan çıkmak zorundayım. Kalacak yer bulmak için öğretmen evlerine, polis evlerine, Alanya’daki misafirhanelere baktım fakat buralarda öğrencilerin uzun süreli kalmalarına izin verilmiyor. Bu durumda ben kendimi boşlukta hissediyorum. Eşyalarımızı ya taşımak ya da apartın deposuna koymak zorundayız. Memleketimize giderken yanımızda götüreceğimiz eşyalarımızla ortada kalıyoruz. Bazılarımız evde kalan arkadaşlarımızın yanında kalıyor bu sürede ama bazılarımız kalacak hiçbir yer bulamıyoruz. Öğrenciler bu sorunu birbirlerine destek olarak halletmeye çalışıyor" dedi. Diğer mağdur öğrenci Şeymanur Kılıç, apart ve pansiyon sahiplerinin haksız uygulamasını eleştirerek, "Apartlardaki sistemde belli bir sözleşme yapılıyor, sözleşmede yazılan tarihte çıkmanız zorunlu oluyor. Çıkmazsanız kaldığınız süre zarfınca ek ücret ödüyorsunuz ya da direkt kapı dışarı ediliyorsunuz. Biz Alanyalı işletmeciler için kışın bir pırlantayken, yazın sıradan bir taş muamelesi görüyoruz. Kışın bizleri isterken, yazın turistler için, acenteler için bizleri zor durumda bırakıyorlar" diye konuştu. Arkadaşlarının haklı isyanını destekleyen öğrenci Alperen Yardımcı ise, "Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğrenciler böyle sorunlar yaşamıyor ama Alanya henüz yeni öğrenci kenti olduğu için sorunlarımız çok. Öğrenci sayısı bu sene 13 bin 500'e çıktı, yeterince konaklama imkanı yok" ifadelerini kullandı.

‘BİZ DE MUZDARİBİZ’

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, durumdan kendilerinin de muzdarip olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz final haftasında kaldıkları apartlardan çıkarılıyorlar. Bütünlemeye kalan ya da yaz okuluna kalmak isteyen öğrenciler yaz aylarında kalacak yer sorunu yaşıyorlar. Bu durum da Alanya’da öğrencilerin barınma sorunu olduğunu gösteriyor. Kampüs alanımızdan 10 dönümlük bir alanı yurt yapımı için Kredili Yurtlar Kurumu’na (KYK) tahsis ettik. Bin kişilik bir yurt yapılacak ve bu sene inşasına başlanması planlanıyor. Öğrenci sayımız sürekli artıyor. KYK’nın eylül ayında öğrencilerin konaklama sorunu çözmek için 500 kişi kapasiteli bir kiralama girişimi olacağını biliyoruz” dedi.

‘İŞLETME SAHİBİ TOLERE EDEBİLİR’

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Olması gereken okul kapanıncaya kadar çocukların kalması. Çocuk finallere kalmayı düşünüyorsa işletmeci de bir iki hafta bu durumu tolere edebilir. Ancak burası turizm bölgesi olduğu için bu tür sorunlar maalesef yaşanıyor. Geçen sene de yaşanmıştı” dedi.