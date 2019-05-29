Alanya'da sigortacılardan iftar buluşması

ANTALYA Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) sigortacıları iftar sofrasında buluşturdu. Her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası’na denk getirilen iftar yemeği, Pasha Restoran çatısı altında gerçekleştirildi. Emek Oto sponsorluğunda hayata geçen organizasyona Antalya’dan da katılım oldukça yoğundu.

‘SİGORTA ACENTELERİNİN SORUNLARI KONUŞULDU’

İftar organizasyona ilişkin bilgiler veren ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. Düzenli “Dernek olarak Alanya’daki iftar programımızı düzenledik. Meslektaşlarımızı bir araya getirdik. Emek Oto sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeğimiz Sigorta Haftası’na denk geldi. Bizim için böyle de bir anlamı oldu. Acenteci arkadaşlarımızla istişarelerde bulunarak sektörümüzün sorunlarını masaya yatırdık. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, acentecileri de olumsuz yönde etkiledi. Bütün sektörlere olduğu gibi bizlere de yansıdı. İş yapma kapasitemiz düştü. Yanı sıra bankalarla alakalı yaşadığımız sıkıntılar mevcut. Haksız bir rekabet ortamı söz konusu. Öte yandan merdiven altı, gayri resmi yetkisiz kişilerce yürütülen faaliyetler yine sigortacıların sorunları arasında yer alıyor. Sorunlar çok. Bizler de bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de, bu güzel ayda, bu güzel sofrada meslektaşlarımızla olan birlikteliğimiz bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

‘SİGORTA POLİÇENİZİ, SİGORTA ACENTESİNDEN ALINIZ’

İftara katılım sağlayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer de Sigorta Haftası’na ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Özer “Öncelikle burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu imkanı sağlayan arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Program Sigorta Haftası’ndan dolayı gerçekleştirildi. Her yılın Mayıs ayının son haftası Sigorta Haftası olarak kutlanmaktadır. Sigorta bilincini arttırmak adına herkes elinden geldiğince bu haftayı değerlendirmektedir. Biz de Antalya olarak bu yıl ‘Sigorta poliçesini, sigorta acentesinden alınız’ sloganıyla yola çıktık. Çünkü Türkiye’de sigorta bilinci Avrupa’ya göre geri kalmış durumdayız. Yüzde 60 oranında kullanılmayan bir kapasite mevcut. Bu anlamda kapasitenin arttırılması Türkiye’deki gayrisafi milli hasıladaki sigorta oranının yükseltilmesi için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘MESLEKTAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEK MUTLU ETTİ’

ANSAD Alanya Temsilcisi olan Özkaya Sigorta sahibi Bilal Öztürk de Ramazan Ayı’nın paylaşım ayı olduğuna dikkat çekerek, etkinliğe katılımın yoğun olmasından duydukları mutluluğu ifade etti. Öztürk, “Alanya’daki meslektaşlarımızla bir araya geldik. Desteklerinden ötürü Emek Oto’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İftarın sponsorluğunu üstlenerek finanse eden Emek Oto sahibi Şevki Erken ise mesleki birlikteliğin önemine değindi. Erken organizasyona yönelik yaptığı açıklamada “Ramazan Ayı birlikteliğin ayı. Öncelikle arkadaşlarımızla bu anlamlı ayda birlikte olmaya vesile olabildiysek, meslektaşlarımızı bir araya getirerek bu anı yaşayabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 17:05