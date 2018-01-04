Alanya'da şiddetli yağış yolu çökertti

ALANYA'DA son günlerde aralıksız devam eden şiddetli yağış sebebiyle Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde yol çöktü. Önceki gün gece boyunca şiddetini arttırarak devam eden yağmur, Konaklı'nın Ketir Mevkii'nde bulunan yolda toprak kaymasına sebep oldu. Yol kenarında bulunan duvar çöktü. Duvarın çökmesiyle yolun büyük bir kısmı da kullanılamaz hale geldi.