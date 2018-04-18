Alanya'da SGK binasında mutlu son

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni binasının açılışı için artık gün sayılıyor. Binada çalışmaların tamamlandığı belirtilirken, yeni binanın 24 Nisan Salı günü hizmete gireceği öğrenildi. Yeni binada inceleme yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, binada hiçbir sorun olmadığını belirtti. Toklu, "Salı gününden itibaren modern şartlarda hizmete başlayacak olan yeni SGK binasında incelemelerde bulunduk. Bu yatırımın hayata geçmesine vesile olan başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere bölge milletvekillerine teşekkür ediyoruz" dedi.