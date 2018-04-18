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Alanya'da SGK binasında mutlu son

Alanya'nın yeni SGK binasında inceleme yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Bina önümüzdeki Salı günü vatandaşın hizmetine girecek" dedi

Alanya'da SGK binasında mutlu son

Alanya'nın yeni SGK binasında inceleme yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Bina önümüzdeki Salı günü vatandaşın hizmetine girecek" dedi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:45
Alanya'da SGK binasında mutlu son
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni binasının açılışı için artık gün sayılıyor. Binada çalışmaların tamamlandığı belirtilirken, yeni binanın 24 Nisan Salı günü hizmete gireceği öğrenildi. Yeni binada inceleme yapan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, binada hiçbir sorun olmadığını belirtti. Toklu, "Salı gününden itibaren modern şartlarda hizmete başlayacak olan yeni SGK binasında incelemelerde bulunduk. Bu yatırımın hayata geçmesine vesile olan başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere bölge milletvekillerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SGKAK Parti İlçe BaşkanıMustafa Toklu
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