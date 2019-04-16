Alanya'da sevindiren haber! Mahsul arttı, fiyatlar düştü

GEÇTİĞİMİZ aylarda kilogram fiyatı 8-10 TL arasında seyreden patlıcanı 2 TL’ye almak mümkün. Pazar esnafı, kış aylarında bir bahçeden alınan miktarın, hava şartlarının iyileşmesiyle arttığını belirtti.
“İLAÇLAR YETERLİ DEĞİL”
Kullanılan zirai ilaçların zararlı parazitlerle mücadele yeterli olmadığını belirten pazar esnafı, yağışların da mevsim normallerinden fazla olmasının fiyatlardaki artışa neden olduğunu ifade etti.
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Uzun süredir hem pazar esnafını hem halkı isyan ettiren fiyatlar, bahçe ve tarlalarda mahsulün çoğalmasıyla makul miktarlara geriledi
GEÇTİĞİMİZ aylarda kilogram fiyatı 8-10 TL arasında seyreden patlıcanı 2 TL’ye almak mümkün. Pazar esnafı, kış aylarında bir bahçeden alınan miktarın, hava şartlarının iyileşmesiyle arttığını belirtti.
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