Alanya'da sevindiren haber! Mahsul arttı, fiyatlar düştü

Uzun süredir hem pazar esnafını hem halkı isyan ettiren fiyatlar, bahçe ve tarlalarda mahsulün çoğalmasıyla makul miktarlara geriledi

Alanya'da sevindiren haber! Mahsul arttı, fiyatlar düştü
banner404

GEÇTİĞİMİZ aylarda kilogram fiyatı 8-10 TL arasında seyreden patlıcanı 2 TL’ye almak mümkün. Pazar esnafı, kış aylarında bir bahçeden alınan miktarın, hava şartlarının iyileşmesiyle arttığını belirtti.
“İLAÇLAR YETERLİ DEĞİL”
Kullanılan zirai ilaçların zararlı parazitlerle mücadele yeterli olmadığını belirten pazar esnafı, yağışların da mevsim normallerinden fazla olmasının fiyatlardaki artışa neden olduğunu ifade etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Faydası saymakla bitmiyor! Alanya’da 6 çeşit...
Faydası saymakla bitmiyor! Alanya’da 6 çeşit...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479