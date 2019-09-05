Alanya'da servisçilere uyuşturucu testi

Ceren ŞAHİN

ALANYA Minibüsçüler Odası tarafından okul servislerinin şoförlerine yönelik uyuşturucu testi gerçekleştirildi. Eşgilik Düğün Salonu’nda oluşturulan alana oda tarafından Antalya'dan özel olarak getirilen sağlık görevlileri, servis şoförlerinden gereken izin belgesini alabilmeleri için uyuşturucu testi kapsamında idrar örneği aldı. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Esnafımızın cebinde daha fazla para kalsın diye burada 180 lira olan testi 60 liralık bir maliyetle esnafımızın ayağına getirdik. 360 servisçi katılım sağladı. Yanı sıra cumartesi günü de saat 09.30'da Gazipaşa Dolmuş Durağı'nda araçlar denetime girecek. Emniyet teşkilatıyla birlikte eksikler tespit edilecek ve tamamlanması yönünde gereken çalışmalar gerçekleşecek" dedi.