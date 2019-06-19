Alanya'da sektöre çekidüzen! Önüne gelen müteahhit olamayacak



İNŞAAT sektöründe dönüşüm için düğmeye basıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık önüne gelen müteahhit olamayacak. Bundan sonra yeni projelere başlarken belli kriterler aranacak. Müteahhidin mali gücü ve iş bitirme seviyesine bakılacak. Böylece hem sektör disiplin altına alınacak, hem de sektörün sağlıklı büyümesinin önü açılacak. İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu.

‘MADDİ VE TEKNİK KRİTERLER ESAS ALINACAK’

Fenercioğlu, maddi ve teknik yeterlilikler doğrultusunda sektöre sınırlamalar getirildiğine dikkat çekerek “2 Mart itibariyle Resmi Gazetede yayınlanan kanunla birlikte müteahhitler 9 gruba ayrıldı. Tebliğe göre artık müteahhitler, müteahhitlik yapabilmek için öncelikle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle, bakanlığın istediği belgeleri sunmak zorunda olacaklar. Bakanlık bu belgeleri 9 sınıf içerisinde değerlendirecek ve hangi sınıf kriterlerine uygunluk gösteriyorsa o sınıf içerisinde izin verdiği ölçekte iş yapabilme imkanı tanıyacak. Yani eskisi gibi herkes, istediği inşaatı yapamayacak. Sınırlama söz konusu. Bu sınırlar da maddi ve teknik yeterlilikler esas alınarak belirlenecek” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞ MAĞDURİYETLERİ SON BULACAK’

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin sektör açısından olumlu olduğunu ifade eden Fenercioğlu, “Müteahhitliğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımız ufak işlerden başlamak suretiyle zamanla büyüyecekler. Karne sistemi artık özel müteahhitlik sektörüne de getirildi. Bunun sektör için avantajlı olduğu kanaatindeyim. Zira işinin ehli olmayan mühendislerin piyasada iş yapmasının önüne geçilmiş olacak. En önemlisi de vatandaş mağduriyetleri engellenecek” ifadelerini kullandı. Fenercioğlu müteahhitlerin ivedilikle yapması gereken başvurarak belgelerini alması yönünde de çağrıda bulundu.