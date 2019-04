Alanya'da Şehitlerimizi Anma Okullar Arası Satranç Turnuvası yapıldı

ÜÇ gün süren turnuvada dereceye girenlere Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ER tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca bu turnuvaya destek olan Mahmutlar Spor Kulübü Başkanı ve Yazar Gurubun sahibi Ergün YAZAR'a Hüseyin ER tarafından plaket verildi. Ödül töreninde konuşan Hüseyin ER ögrencilerin Milli manevi değerlerle yetişmesi ve vatana bağlılıklarının artması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftasında farkındalık oluşturmak için pek çok etkinlik yaptıklarını ve bu etkinliklerden birinin de satranç turnuvası olduğunu; satrancın öğrenciler ve aileleri kaynaştırdığını, çocukların zeka gelişimine çok katkı sağladığını, planlı hareket etmeyi öğrettiğini diğer faydalı spor dallarında olduğu gibi satrancı çok önemsediklerini okullarda egzersiz yaptırdıklarını Alanya'da satrancın her geçen gün geliştiğini söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Mahmutlar Spor Kulübü Başkanı ve Yazar Gurubun sahibi Ergün Yazar böyle bir etkinliğe destek oldukları için çok mutlu olduklarını bundan sonraki süreçte de her zaman destek vereceklerini söyledi ve başta Hüseyin ER olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren okullar

En azimli okul ödülü

Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu

İlkokullar Kategorisi

1.Bilgi bulut ilkokulu

2. Parlayüksel ilkokulu

3. Bahçeşehir Koleji İlkokulu

4. Fatma Alaettinoğlu İlkokulu

Ortaokullar Kategorisi

1. Barbaros Ortaokulu

2. Atatürk Ortaokulu

3.Nebahat şifa İmam Hatip Ortaokulu

4.Yedi Bilim Koleji Ortaokulu

Liseler Kategorisi

1.Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi

2.Oba Akdeniz Anadolu Lisesi

3. Oba Nazmi Anadolu Lisesi

4.A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi