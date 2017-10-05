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Alanya'da şehitler için aşure dağıttılar

Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği gerçekleştirildi

Alanya'da şehitler için aşure dağıttılar

Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği gerçekleştirildi

05 Ekim 2017 Perşembe 21:33
Alanya'da şehitler için aşure dağıttılar
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OKUL bahçesindeki etkinliğe Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yaman, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. İlk kez geçen yıl düzenlenen ve gelenekselleşmesi kararı alan etkinlikte 1500 kişilik aşure hazırlandı. Aşureler etkinliğe katılan öğrenci, öğretmen ve davetlilere ikram edildi. Dağıtılan aşureler şehitlerin ruhuna atfedildi.

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Hasan Çolak Anadolu LisesiAşureAlanya
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