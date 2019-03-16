Alanya'da şehit ve gazileri unutmadılar 

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı ve İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yapmış olduğu açış konuşmasıyla devam etti. Öğrencilerin gösteri ve sunumları izleyicilerden tam not aldı. Gösterilerin ardından “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” münasebetiyle Alanya Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursları arasında düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ isimli şiirini ezbere okuma yarışmasında dereceye giren Oba Hayriye Hanım Kız Kur’an Kursu öğrencisi Ayşe Karakök’e, Konaklı Bacoğlu Kız Kur’an Kursu öğrencisi Nuriye Ergin’e ve Mahmutlar Emin Özmüftüoğlu Kız Kur’an Kursu öğrencisi Habibe Duman’a ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından ise şehitlerimiz için okunan hatm-i şeriflerin duası İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından yapıldı. Program katılımcılara çeşitli ikramlarla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 14:55