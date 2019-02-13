Alanya'da Şehit Fatih Uysal parkı açıldı

13 MART 2018 tarihinde Alanya şehidi için ağlamış, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal, Alanya’da binlerce vatandaşın katılımıyla Garnizon Şehitliği’ne defnedilmişti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehidimizin ailesinin yaşadığı Fığla Mahallesi’ne şehit Fatih Uysal’ın adını taşıyan bir park, yanı sıra bir de Muhtar Evi yaptırdı. Park ve Muhtar Evi’nin açılışı ise bugün geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa şehit Fatih Uysal’ın babası Mehmet Uysal, annesi Gülsüm Uysal ve kardeşleri başta olmak üzere Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP eski Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Fığla Mahallesi sakinleri katıldı. Açılış vatan için canlarını veren şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, ilk konuşmayı Fığla Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli yaptı. Türkeli, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkürlerini sunarak “Başkanımız bugüne dek bir dediğimiz iki etmedi. Hizmetleriyle bizleri hep mutlu etti. Mahallemiz için önemli bir ihtiyaç olan Muhtar Evi’mizi yaptık. Bugün de parkımızı açıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘5 YILDA 37 MİLYONLUK PART VE SOSYAL ALAN YAPTIK’

Muhtar Türkeli’nin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kürsüde yerini alarak kalabalığa seslendi. Konuşmasına İstanbul Çekmeköy’de düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini sunarak başlayan Başkan Yücel “Şehitlerimiz için ne yapsak az. Şehidimiz Fatih Uysal’ın adını yaşatacağımız bu parkımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız güven ve huzurla oyunlarını oynayacaklar, sportif faaliyetlerde bulunacaklar. 2 bin metrekare olan bu alanda yapmış olduğumuz tesis Fığla Mahallesi’nin nefes alma ve dinlenme merkezi olacaktır. Birçok mahallemize olduğu gibi Fığla Mahallesi’nde de halkımızın muhtarlarımıza daha kolay ulaşmasını sağlamak adına Muhtar Evi’mizi kurduk. Muhtar Ev’lerini bütün mahallelerinde yaygınlaştıracağız. Fığla’ya kazandırdığımız Şehit Faith Uysal Parkı ve Muhtar Evi’nin Alanya’mıza ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Yanı sıra Fığla Mahallesi için 3 tane daha park uygulamamız olacak. İnşallah en kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. ‘Parksız mahalle kalmayacak’ sloganıyla çıktığımız bu yolda parkı olmayan kırsal mahallemiz kalmadı. Bizlere duyduğunuz güvenle 5 yılımızı geçirdik. Alanya’ya hizmet ediyoruz. 5 yılda 37 milyon liralık bir yatırımla park ve sosyal alanlar oluşturduk. Sizlerin desteği ile yapılamaz denilen sayısız hizmeti hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah projelerimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KURDELEYİ ÇOCUKLAR KESTİ

Başkan Yücel’in konuşmasının ardından şehit Fatih Uysal’ın babası Mehmet Uysal ve annesi Gülsüm Uysal’a plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından ise Alanya Müftülüğü görevlisi Vaiz Muammer Karaarslan’ın önderliğinde edilen dualar eşliğinde parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar tarafından kesildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 20:27