Alanya'da şehit ailelerine anlamlı hediye

ALANYA Kaymakamlığı öncülüğünde, Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada 3 huzurevi sakini ve 3 çocuk evi sakini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde çikolata dökecek. Dökülecek olan taze çikolatalar ise Alanya’da yaşayan 24 şehit ailesinin evine 15 Temmuz nedeniyle yapılacak ziyarette hediye edilecek. Ziyaretlere Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğü, Alanya Emniyet Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Alanya Müftülüğü personeli de eşlik edecek.