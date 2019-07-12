Alanya'da şehit aileleri yalnız bırakılmadı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 5’er görevlinin katılımı ile Alanya’da bulunan 20 şehit ailesi ziyaret edildi. Ailelere Kaymakam Mustafa Harputlu, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, İlçe Müftüsü İhsan İlhan ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik’in selamları iletildi. Ziyaret sırasında Alanya Müftülüğünde görevli imamlar tarafından şehitlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere Kura-ı Kerim okundu. Yapılan açıklamada, “Bu vesileyle tüm halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarız. Kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yad eder bizleri kırmadan evlerine kabul eden aziz şehitlerimizin ailelerine teşekkür ederiz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 15:55