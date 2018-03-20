Alanya'da şehir merkezinden kırsala hizmet zinciri

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsalda yıllarca ihmal edilen mahalleleri yeni yollar ve asfalta kavuştururken, merkezde ise çoğu tamamlanan düğün salonları, sosyal alanlar ve parkların yapımlarını sürdürüyor. İmar uygulamaları da aralıksız sürerken, Başkan Yücel, Alanya'nın doğusunda olduğu gibi Batı Alanya'yı da adeta şantiyeye dönüştürdü. Baştan sona yenilenen Konaklı Sanayi Sitesi esnafa rahat bir nefes aldırırken, Konaklı ve güney düğün salonları da Batı Alanya'da ciddi bir kültürel ihtiyacı giderecek. Konaklı'nın kalbi sayılan Cömert Caddesi'nde ise parke ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak bölgeye yakışır güzellikte özel bir cadde ortaya çıktı.

AVSALLAR'A YENİ KADEME BİNASI

Yine Alanya turizminin kalbinin attığı Avsallar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik, Okurcalar’da ise 9 bin 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni rekreasyon ve yürüyüş alanında peyzaj çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Alanya merkeze uzak mahallelere de hızlı ve kaliteli hizmet edebilmek için Alanya Belediyesi tarafından Avsallar Mahallesi'nde temeli atılan yeni kademe binasının yapımı tamamlandı. 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kademe binasında personelin dinlenebileceği oda, yemekhane, mescit, duş ve tuvaletler, idari odalar ile toplantı salonu, malzeme depoları da bulunuyor. Yeni kademe binası Avsallar, Okurcalar, İncekum ile Payallar, Türkler ve Konaklı Mahallesi'nde bulunan 6 şantiyeye aynı anda hizmet verebiliyor.

PAYALLAR'A YENİ OKUL BİNASI

Ayrıca bir tamirhanenin de yer aldığı kademe binasında açık alanda çörez, asfalt, yama malzemesi gibi malzemeler de depolanıyor. Kırsalda yıllarca ihmal edilen mahalleler yeni yollara ve asfalta kavuşturulurken, bölgede bugüne kadar 40 kilometre sıcak asfalt ve 195 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi, yapımını sürdürdükleri Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi binasını da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime sunmak için aralıksız çalışıyor. 15 bin 500 m2’lik alana inşa edilen lise 2018-19 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. 800 m2’lik alanda yükselen 3 katlı bina, her biri 46 m2 genişliğinde yapılan 18 derslikten oluşuyor. Şehrin doğu bölgesinde bulunan birçok mahalleye hizmet vermesi amaçlanan okulun kaba inşası tamamlandı ve çevre düzenlemesi ile bina içerisindeki ince işçiliklerin yapımı devam ediyor.

ÇÖPTEN YILDA 5 MİLYONLUK TASARRUF

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Konaklı Şantiyesi'nde kurulan çöp aktarma istasyonu hizmete girdi. 4 kamyon çöpün tek seferde sadece bir tırla Yumru Tepesi’ne taşınacağını belirten Başkan Yücel, çöp aktarma istasyonu ile ayda 450 bin, yılda yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Alanya genelinde merkez ve kırsal ayrımı yapmayan Başkan Yücel, “Merkezdeki çocuklar hangi imkanlara sahipse, kırsaldakiler de aynı imkanlara sahip olacak” sloganını geçirdi ve Güzelbağ’daki çocukları da unutmadı. Okul bahçesi boydan boya parke ile kaplanırken, okul alanı içerisinde bulunan ilkokul ve ortaokul için ayrı ayrı voleybol, basketbol ve futbol alanları yapıldı. Ayrıca bu çalışma içerisinde 70 metre uzunluğundaki okul istinat duvarı yıkılarak yenilendi.

SÖBÜÇİMEN YAYLASI'NA ÖZEL ŞANTİYE

Okul binasının çatısında gerekli olan kısımlarında tadilatın da yapıldığı çalışmada, saha içerisinde çocukların oynayabileceği oyun grubu ve yetişkinlerin tatil günlerinde kullanabilecekleri kondisyon aletleri kuruldu. Batı Alanya’da merkezden kırsala uzanan hizmet zincirine yaylalarını da ekleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı yaylalarını yol ve asfalta kavuşturmak için Söbüçimen Yaylası’nda bir şantiye oluşturdu. Geçtiğimiz yaz ayında 50 araç ve aralarında bölge muhtarlarının, belediye personelinin, başkan yardımcılarının ve vatandaşların bulunduğu 150 kişilik bir ekiple batı bölgesinde 16 yaylayı ziyaret eden Başkan Yücel, yayla sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Tüm bölgelerde olduğu gibi batı bölgesinin de en ücra köşesinde bile engelli ve yaşlı vatandaşların sesine kulak veren Başkan Yücel, onların isteklerini anında yerine getirdi.

ENGELLİLERE KIRSALDA ÖZEL YOL

Evlerin yolu olmayan engellilerin yüzünü güldüren Başkan Yücel, onları yol ve asfalta kavuşturarak dualarını almaya devam ediyor. Soğukpınar Mahallesi’nde doğuştan engelli 22 yaşındaki Mehmet Uludağ’ın tekerlekli sandalyesini rahatça kullanabilmesi için evinin önündeki yolun düzenlenerek asfaltının yapılması sayısız örneklerden sadece birisi. Engelli çocuklarını sırtında taşıyarak yola çıkardıklarını belirten aile, sıkıntılarına anında çözüme kavuşturan Başkan Yücel’e teşekkür ettiler. Alanya merkez, Batı ve Doğu Alanya ile kırsal mahalleler ve yaylalarda aralıksız olarak çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel, "Bu şehre borcumuzu ödemek için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan Alanya’yı sürekli geliştirmek zorundayız. Hizmette molamız yok, olmadı, olmayacak. Alanya'nın her noktasına hizmet akışımızı sürdürüyoruz. Tüm Alanya'da olduğu gibi önemli turizm merkezlerimizin yer aldığı Batı Alanya'da da hizmetlerimiz aralıksız sürüyor" dedi.