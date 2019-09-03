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Alanya'da şehidimiz mezarı başında dualarla anıldı

3 Eylül 2015 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit düşen Emniyet Amiri Halil Aksoy'un, 4'üncü sene-i devriyesinde mezarı başında  dualarla anıldı.

GÜNCEL 03.09.2019, 19:39 04.09.2019, 15:07
Alanya'da şehidimiz mezarı başında dualarla anıldı
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Mehmet AL
MARDİN'İN Dargeçit İlçesi'nde 3 Eylül 2015 tarihinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan Emniyet Amiri Halil Aksoy'un 4'üncü sene-i devriyesinde mevlit programı düzenlendi. Alanya Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya İl Emniyet Müdür yardımcısı Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Coşkun Nazilli'nin görev arkadaşları polisler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Mevlit programında Şehit Halil Aksoy ve tüm şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

#dargeçit
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