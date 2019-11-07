Alanya'da şehidimiz için mevlit okutulacak

HAKKARİ'NİN Şemdinli bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan ve naaşı Alanya’da toprağa verilen Yusuf Önder’in şahadet şerbeti içmesinin üzerinden tam 1 sene geçti. Şehidimizin ruhu için bugün saat 11.00’de Eşgilik Düğün Salonu’nda mevlit okutulacak ve ardından yemek ikram edilecek. Tüm Alanya halkı, mevlit ve yemek programına davet edildi.