Alanya'da şehidimiz Coşkun Nazilli için mevlit okutuldu

MARDİN'İN Nusaybin İlçesi'nde 27 Mart 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin, tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan özel harekat polisi Coşkun Nazilli için Alanya Garnizon Şehitliği’nde mevlit programı düzenlendi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda şehit Nazilli ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. Mevlidin sonunda şehidin abisi Mustafa Nazilli ile ailesi katılımcılara teşekkür etti.