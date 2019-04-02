Alanya'da seçimi kazanan muhtar Türkiye'ye örnek oldu

31 Mart 2019 seçimlerinde, seçimi kazanan Aliefendi Mahallesi'nin yeni muhtarı Rüştü Vural ve azaları yarışan tüm tüm muhtarlara örnek oldu. Muhtar ve azaları seçimin hemen ardından seçimin yapıldığı okulun iç ve dış temizliğini yaparak şimdiden gönüllere taht kurdular

Alanya'da seçimi kazanan muhtar Türkiye'ye örnek oldu
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31 MART yerel seçimlerinin ardından Aliefendi Mahallesi'nin yeni muhtarı seçilen Rüştü Vural ve azaları, ilk icraatlarını örnek bir davranışla gerçekleştirdiler. Muhtar Vural ve azaları seçim sonrası ellerine süpürge,fırça ve kovaları alarak seçimin gerçekleştiği okulun hem içini hem de bahçesini temizlediler. Türkiye çapında gerçekleşen seçimlerde hem parti, hem de muhtarlara örnek davranışlarıyla ders veren Muhtar Vural ve ekibi, " Her şeyi belediyeden beklememek gerek,bizler Allah'ın izni ile elimizden gelen işler için kimseden yardım istemeyeceğiz. Bundan sonra mahallemiz için birlik beraberlik içinde el ele çalışacağız"  dediler.

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