Alanya'da seçime düşük katılım! 35 bin kişi sandığa gitmedi

ALPER KUTAY

CUMHUR İttifakı adayı Adem Murat Yücel ile Millet İttifakı adayı Abdullah Sönmez’in favori olduğu ve büyük heyecanın yaşandığı Alanya’daki seçime katılım Türkiye ortalamasının altında kaldı. Türkiye genelinde seçimlere katılım yüzde 84.67 oranında olurken, Alanya’da katılım oranı yüzde 83.11’de kaldı. Alanya'da 206 bin 895 seçmenden 34 bin 948’i sandığa gitmedi. 171 bin 947 kişi ise sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçim sonuçlarına göre Adem Murat Yücel’in aday olduğu Cumhur İttifakı 94 bin 056, Abdullah Sönmez’in aday olduğu Millet İttifakı 59 bin 165 oy aldı. Demokrat Parti adayı Alaattin Çakır 3.126, Rus asıllı bağımsız adayı Anastasia Petrova Çetinkaya ise 1.308 oy aldı.