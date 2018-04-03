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Alanya'da Şahin ve Tuna'dan hizmet yürüyüşü

ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin ve ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna ekipleriyle beraber Alanya'da kendi yürüyüşlerini düzenlediler

Alanya'da Şahin ve Tuna'dan hizmet yürüyüşü

ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin ve ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna ekipleriyle beraber Alanya'da kendi yürüyüşlerini düzenlediler

03 Nisan 2018 Salı 00:59
Alanya'da Şahin ve Tuna'dan hizmet yürüyüşü
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ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin ile ekibi, müthiş bir kalabalıkla gerçekleştirdiği yürüyüşle adeta gövde gösterisi yaptı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan'da gerçekleşecek seçimleri öncesi ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin, dün ekibi ve destekçileriyle birlikte Atatürk Anıtı önünden başlayıp önce Damlataş'a, ardından tekrar Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek esnafları selamladı. Müthiş bir kalabalığın eşlik ettiği Mehmet Şahin yürüyüş sırasında yoğun ilgiyle karşılaştı. 

MEHMET ŞAHİN'İN YÜRÜYÜŞ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna ve ekibi, müthiş bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kale Market önünden saat 13.00’de başlayan 'Umut' adlı yürüyüşte ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna adeta gövde gösterisi yaptı. Kale Market önünden hareket eden kalabalık grup, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar da Tuna'ya yoğun ilgi gösterdi.

MUSTAFA TUNA'NIN YÜRÜYÜŞ HABERİ İÇİN TIKLAYIN

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