Alanya'da Şahin ve Tuna'dan hizmet yürüyüşü

ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin ile ekibi, müthiş bir kalabalıkla gerçekleştirdiği yürüyüşle adeta gövde gösterisi yaptı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan'da gerçekleşecek seçimleri öncesi ALTSO Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Şahin, dün ekibi ve destekçileriyle birlikte Atatürk Anıtı önünden başlayıp önce Damlataş'a, ardından tekrar Atatürk Anıtı'na kadar yürüyerek esnafları selamladı. Müthiş bir kalabalığın eşlik ettiği Mehmet Şahin yürüyüş sırasında yoğun ilgiyle karşılaştı.

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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna ve ekibi, müthiş bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleştirdi.

Kale Market önünden saat 13.00’de başlayan 'Umut' adlı yürüyüşte ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna adeta gövde gösterisi yaptı. Kale Market önünden hareket eden kalabalık grup, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar da Tuna'ya yoğun ilgi gösterdi.

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