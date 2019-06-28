‘Alanya'da sahiller sineklere teslim’

Ramazan ÖZDEMİR

ÖZELLİKLE sahil şeridinde sayıları giderek artan, vatandaşların yanısıra turistlerin de tepkisine yol açan sineklere karşı mücadele devam ediyor. Konuyu gündemine alan Yeni Alanya, geçtiğimiz yıllarda yaşanmayan fakat 2019’a damga vuran sinek sorununun asıl nedenini araştırdı ve mikrofonlarını Pest İlaçlama sahibi İbat Bostancıoğlu’na uzattı. Bostancıoğlu, Alanya’daki sinek istilasının nedenlerini bütün gerçekliği ile aktardı.

Bostancıoğlu, açıklamasında “Bu sene hiç olmadığı kadar bu sinek istilasını yaşamış bulunuyoruz. Birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımız ve halkımızdan bu konuyla ilgili özellikle son bir haftada çok fazla yardım talebi aldık. Konuyu araştırdığımız zaman sadece bölgesel manada değil, tüm Antalya bölgesini kapsayan derecede bir sorun olduğunu tespit ettik. Manavgat, Konaklı, Okurcalar, Belek ve Kundu bölgelerinde de aynı şekilde, belki bu kadar yoğun olmasa da bu sinek oluşumu mevcut. Bu sorunun sebebi, soğuk geçen kışın ardından otların dibinde, ağaç kovuklarında larva dönemini geçirmiş olan bu sineklerin doğal dengesi gereği beslenmelerini ve üremelerini sağlayabilmek adına aşırı sıcaklardan kaynaklanan bir göç hatta istiladan kaynaklanıyor. Bizim firmalar olarak bu sorunla tek başımıza mücadelemiz biraz yetersiz kalıyor. Belediye ekiplerinin de bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını biliyoruz ama larva döneminde mücadele edilmesi mi gerekirdi sorusu soruluyor. Bu sinekler halk arasında kum sineği ya da tatarcık olarak biliniyor. Sivrisinekte ıslak ve nemli yerlere yapılan ilaçlama, karasinekte çöplük ve ahır kenarlarına yapılan larva ilaçlamaları yüzde yüze yakın oranda başarı sağlıyor. Ama tatarcık dediğimiz sinek türü ormanda, yaş ve kuru otların altında, kaya yarıklarında yumurtlama dönemlerini geçirdikleri için sıcaklar başladığında bir anda sahile hücum ettiler” ifadelerine yer verdi.

Sinekle mücadele için en uygun zamanın, sineklerin aktif olduğu zaman olacağına dikkat çeken Bostancıoğlu, “Bu sineklerin genelde öğleden sonra, akşama yakın vakitlerde aktif olduğunu gözlemliyoruz. Bizim yaptığımız entegre haşere ilaçlamada sabah saatlerinde de, öğleden sonra da başarı sağlayabiliyoruz. Ama sinek popülasyonu o kadar büyük ki şu anda başarı sağlayamayabiliriz. Belediyenin de bu ilaçlama yöntemini, sivrisinek ve karasinekler için uyguladığı ULV yöntemiyle entegre ederek bu sinekler için de ilaçlama yapmasını öngörüyoruz. Ama mesela Atatürk Caddesi’nde bu ilaçlamanın yapılması güç olabilir. Gece geç saatlerde yapılacak bir ilaçlama da başarılı olmayacaktır çünkü sinekler gündüz saatlerinde aktif oluyorlar. İnsanların vücutlarında kaşıntı ve kızarıklıklara sebep olan sinek türleri oluyor. Bu işlemi yapmak için en uygun saatler öğleden sonra, akşamüzeri saatleridir. Buna karşı sadece entegre haşere mücadelesi değil, binalarda çatlak ve yarıkların da kapatılması gerekiyor. Sineklerin üreme alanları bu bölgeler oluyor. Bu çatlaklar, yarıklar kapatılmalı, çöpler toplanmalı, uzun çimler biçilmeli” dedi.





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 22:53