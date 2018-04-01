Alanya'da sahiller gitgide çirkinleşiyor

Asiye ELİAÇIK

YENİ Alanya bir süredir yeni sezon öncesi sahil bandını talan eden kaçak yapıları gündeme taşıyor ancak sahillerdeki ucube yapılar gittikçe artıyor. Keykubat Plajı’nda yoğun olan bu yapıların benzerleri, Damlataş Plajı'nda da kendini göstermeye başladı.

‘HAKKIMIZ BAŞKASININ RANTI OLDU’

Kamu malı olan plajların bazı kişilerin rant kapısına dönüştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Sahil bandına her gün bir prefabrik yapı konduruluyor. Üstelik bu yapılardan birileri rant sağlıyor. Tüm sahil bandı ticarethaneye dönmüş durumda. Ucube yapılarla haklarımız elimizden alınıyor. Sahillerimizi verimli kullanamıyoruz" diyor.

'PLAJLARDA ADIM ATACAK YER YOK''

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, "İşletmeler bu yapıları günübirlik tesis adı altında yapıyorlar. Bu tür yerler özünde kalıcı olarak inşa ediliyor ve doğaya da zarar veriyor. Buralar kime aittir, nedir bilmiyorum ama zaten bu konular ahbap-çavuş ilişkileriyle yürüyor. Bu yapılaşma yüzünden plajlarda adım atacak yer kalmadı. Gittikçe de sayıları artıyor" diye konuştu.

KIYI KANUNU NE DİYOR?

Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vesaire alınamaz.