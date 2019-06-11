GRUBUN, Ankara oyun havası açarak sahilde oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde halk plajında, başkent Ankara'dan gelen bir grup tatilci, otellerde yer bulamadıkları için araçlarını sahile park ederek tatil yaptı. Yanlarında piknik tüpüne varana kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren grup, hem denizin tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Söz konusu Ankara olunca, grup oyun havası açıp oynamayı da ihmal etmedi.
Alanya'da sahilde ‘Ankara havası’ oynadılar
Sezonun başlamasıyla birlikte otellerde yer bulamayan Ankaralı bir grup tatilci, Alanya’da sahile park ettikleri araç içinde tatil yaptı
GRUBUN, Ankara oyun havası açarak sahilde oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde halk plajında, başkent Ankara'dan gelen bir grup tatilci, otellerde yer bulamadıkları için araçlarını sahile park ederek tatil yaptı. Yanlarında piknik tüpüne varana kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren grup, hem denizin tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Söz konusu Ankara olunca, grup oyun havası açıp oynamayı da ihmal etmedi.
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