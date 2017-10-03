Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın

MERSİN'DEN getirdiği balıkları aracının bagajında sağlıksız koşullarda satan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine giden Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıksız ortamda satışa sunulmak üzere Mersin'den getirilen 150 kg balığı veteriner hekim, gıda mühendisi ve polis ekipleri ile birlikte yapılan operasyonla el koyup Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü. Balıkların burada köpeklere yem olarak verileceği öğrenildi.