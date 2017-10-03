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Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın

Alanya'da bir aracın bagajında sağlıksız koşullarda satılan balıklar, ihbar üzerine araca baskın düzenleyen zabıta ekipleri tarafından el koyup Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü

Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın

Alanya'da bir aracın bagajında sağlıksız koşullarda satılan balıklar, ihbar üzerine araca baskın düzenleyen zabıta ekipleri tarafından el koyup Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü

03 Ekim 2017 Salı 13:34
Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın
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MERSİN'DEN getirdiği balıkları aracının bagajında sağlıksız koşullarda satan bir şahıs, ihbar üzerine olay yerine giden Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sağlıksız ortamda satışa sunulmak üzere  Mersin'den getirilen 150 kg balığı veteriner hekim, gıda mühendisi ve polis ekipleri ile birlikte yapılan operasyonla el koyup Demirtaş Hayvan Barınağı'na götürdü. Balıkların burada köpeklere yem olarak verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiZabıta MüdürlüğüBaskın
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