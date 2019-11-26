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'Alanya'da sağlık da ranta teslim'

Mahmutlar’ın eski CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Şimşek, şok eden iddialarını sürdürüyor. Mahmutlar Mahallesi’ndeki kamu alanlarının ranta kurban gittiğini iddia eden Şimşek, meclis üyelerine seslendi ve "Aldığınız kararları sorgulayın, kamu vicdanını sızlatmayın" dedi

GÜNCEL 26.11.2019, 22:15
'Alanya'da sağlık da ranta teslim'
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Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN doğusunda nüfusu en kalabalık mahallesi olan Mahmutlar’da neler oluyor? Büyükşehir Yasası’ndan evvel Mahmutlar Belediyesi’nde 2 dönem meclis üyeliği yapan Mustafa Şimşek, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada şok eden iddialarda bulunmuş, Mahmutlar’da bulunan 35 dönümlük eğitim alanının yapılan düzenleme sonucu 9 dönüme düşürüldüğünü ifade etmişti. Şimşek’in iddiaları üzerine gözler Alanya Belediyesi’ne çevrilmişti. Alanya Belediyesi tarafından iddialara karşılık yapılan açıklamada ise "Bahsi geçen Eğitim Tesis Alanı’nın 35 dönümden, 9 dönüme düşmesi söz konusu değildir. Konut alanı yoğunlukları ve konumları dikkate alınmadan planlanan 35 dönüm Eğitim Tesis Alanı’nın kurumlarca verimli şekilde kullanılamayacağından, fonksiyonelliğinin arttırılması için planlama alanı içerisinde komşuluk birimleri ve ulaşım kolaylığı da dikkate alınarak tekrar düzenlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Yaşanan imar karmaşasına ilişkin yapılan açıklamaya Şimşek’in cevabı ise "Açıkça söylemeliyim ki Alanya Belediyesi tarafından verilen yanıt, ne imar kanununa, ne de kamu vicdanına uygundur. Belediye tarafından kamuyu yanıltan böylesi açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyorum. Kamuyu yanıltmasınlar" şeklinde olmuştu. 
‘KAMU ALANLARI RANTA KURBAN GİDİYOR’
Mahmutlar Mahallesi’ndeki kamu alanlarını markajına alan Şimşek, yeni iddialarıyla yine gündeme oturdu. Şimşek, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada imarda kapsamı belli olan kamu alanlarının bir bir ranta kurban gittiğini ifade ederek "Eğitim alanının 35 dönümden 9 dönüme düşürüldüğünü daha evvel ifade etmiştim. Araştırmalarım sonucu hemen yanında bulunan sağlık alanının da 27 dönümden 11 dönüme düşürülmüş olduğunu gördüm. Mahmutlar’da kamu alanları ranta kurban gidiyor" dedi. Şimşek, yanı sıra kamu arazileri için dava açacağını da duyurdu. 
‘KAMUNUN HAKLARI İÇİN DAVA AÇACAĞIM’
Yapılan düzenlemelerin imara ve vicdanlara sığmayacağını kaydeden Şimşek “Geçtiğimiz günlerde bahsettiğim eğitim alanının yeri Oktay Cebeci Sağlık Ocağı’nın üst tarafında bulunuyordu. Deniz manzaralı, toplamda 35 dönümü kapsayan bir yerdi. Belediyenin yaptığı uygulama sonrası mevcut alanda herhangi bir eğitim alanı bırakılmadığı gibi 35 dönümlük eğitim alanının yapılan eklemelerle birlikte konuta imarlı 50 dönüm arsaya dönüştürüldüğü görülüyor. Önceki eğitim alanının ise arka tarafa alınması ve 9 dönüm civarında bir alan olarak bırakılması söz konusu. Bu uygulamalar imara uygun değil” ifadelerini kullandı. Şimşek, halkın oylarıyla seçilen meclis üyelerine seslenerek “Size soruyorum, burada deniz manzaralı, 35 dönüm üzerinde kurulmuş bir üniversite kampüsü olsaydı daha iyi olmaz mıydı?” dedi.  
‘SAĞLIK ALANI DA RANTA KURBAN GİTMİŞ’ 
Şimşek sağlık alanında da benzer bir durumun yaşandığını kaydetti ve “Üstelik yaptığım araştırmalar sonucu benzer bir durumun mevzu bahis eğitim alanının hemen yanında yer alan 27 dönümlük sağlık alanında da yaşandığını üzülerek gördüm. Düzenlemeden önce 27 dönüm olan sağlık alanı 11 dönüm küçültülmüş. 11 dönüm, hastane yatak alanı olarak başka yere alınmış. Kalan 16 dönümlük arsa ise 23 dönüme çıkarılarak konuta imarlı bir arsa haline getirilmiş" şeklinde konuştu. 
ŞİMŞEK’TEN MECLİS ÜYELERİNE ÇAĞRI
Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerini kapsayan bir önceki döneminde onaylanan kararla Mahmutlar’da milyon dolarlık arsaların buhar olup uçtuğunu iddia eden Şimşek “Kamu yani Mahmutlar halkı zarara uğratılmaktadır. Sağlık ve eğitim olmak üzere her iki alanda da büyük bir rantın öne çıktığı görülüyor. Son olarak meclis üyelerine çağrıda bulunmak istiyorum. Bu imar düzenlemesinin yapıldığı dönemde, Alanya Belediye Meclisi’nde görevli olan, daha önceden belediye başkanlığı yapmış, encümen üyesi olmuş 38 tecrübeli yönetici vardı. Bütün bunları görmemiş olmaları veya duruma müdahale etmemiş olmaları Mahmutlar için iyi olmamış. Halkımızı temsilen mecliste görev alan tüm meclis üyelerini uyarıyorum. Aldığınız kararları sorgulayın, kamu vicdanını sızlatmayın” ifadelerini kullandı.

#Mahmutlar #CHP #Mustafa Şimşek #Mahmutlar alanya #Alanya Haber #haber alanya #rant
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