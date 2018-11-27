Alanya'da sağanak yağışı görenler gözlerine inanamadı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya’nın doğu ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Alanya’da metrekareye son 20 saatte 61,3 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerde yollardan sel aktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (27.11.2018 Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba ve Perşembe günleri Alanya, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta aralıklarla şiddetli olması (48 saatte 100-200 kg/metrekare) beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilçede son 20 saatte 61,3 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışlı havanın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.