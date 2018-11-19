Alanya'da Rusça eğitime 'Bakan' desteği

KONUŞTUĞU 7 dil arasında Rusça da bulunan Bakan Çavuşoğlu, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretle Rusça eğitime destek verdi.

Alanya Rus Dili Merkezi hakkında Bakan Çavuşoğlu'na bilgi veren Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz "Merkezimizin ana hedefi Rus dilini tanıtmak, kullanım alanını genişletmek, Rusça konuşanların ve öğrencilerin dil kültürel mirasını korumaktır. Alanya Rus Dil Merkezi, AHEP (Alanya Hamdullah Emin Paşa) Üniversitesi'nin desteğiyle, Aleksandr Puşkin Rus Dili ve Edebiyatı Devlet Enstitüsü ile Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği himayesinde çalışmaktadır" dedi.

Ziyaret sırasında Gündüz, Bakan Çavuşoğlu'na Rus dili öğrenim kitabı hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu "Rus dilinin yaygınlaştırılması ve bu hususta yapılan çalışmalar, Türk ve Rus halkları arasındaki dostlukları pekiştirmenin en güzel yollarından biri" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 12:37