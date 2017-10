Alanya'da Rus ilişkileri çalıştayı yapılacak

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO’) desteği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, (ALKÜ) Moskova Üniversitesi ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin de yer aldığı 5 farklı Rus üniversitesi Alanya’da ‘Rusya-Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu çalıştay gerçekleştirecek. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in tam destek verdiği çalıştayda başta turizm ve inşaat sektörleri olmak üzere ekonomiyi ilgilendiren konularda işbirliği olanakları ele alınacak.

'MÜCADELEYİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRÜYORUZ'

Başkan Şahin, “Yaşanan tüm krizlere karşın oda olarak verdikleri mücadeleyi ara vermeden sürdürüyoruz” diyerek Uçak krizi ile başlayan süreçten bu yana yaptıkları birbirinden önemli çalışmalara atıfta bulundu. ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette, St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nden Tarih Profesörü İnga Krılove, Alanya Rus Eğitimi ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal ve ALKÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur da hazır bulundular.

'TANITIM KONUSUNDA FEDAKARLIKTAN KAÇINMADIK'

‘Rusya-Türkiye İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını’ konulu çalıştayı değerlendiren Şahin, projenin Türkiye-Rusya ilişkileri açısından önemine değindi. ALTSO Yönetimi olarak Alanya’nın tanıtımı konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarına vurgu yapan Şahin, “Alanya’mızın tanıtımı konusunda ALTSO yönetimi ve meclisi olarak elimizi taşın altına her zaman koyduk, koymaya da devam edeceğiz. ALKÜ’nün Rusya’dan üniversitelerle birlikte yapacağı bu çalıştay Alanya’mızın tanıtımı konusunda önemli bir yere sahip olacak” dedi.

'ÇAVUŞOĞLU'NU DA DAVET EDECEĞİZ'

Projenin detaylarını da paylaşan Şahin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin değerlendirileceği çalıştay kapsamında Alanya’ya aralarında St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nin de yer aldığı 5 farklı Rus üniversitesinden 15 akademisyenin geleceğini söyledi. Şahin, “Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu da Türkiye-Rusya ilişkilerinin konuşulacağı çalıştaya davet edeceğiz. Çok önemli bir toplantısı olmazsa bakanın da her zamanki gibi davetimize teşrif edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

'ALANYA'NIN İMAJINDA OLUMLU GELİŞMELER OLDU'

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Başkan Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Rus Medya Forumu’nu Alanya’da düzenlediklerine dikkat çekti. 'Dünya Rus Medya Forumu' geçtiğimiz yıl Paris’te gerçekleştirilmişti. Bu yıl bu forumu Alanya’da gerçekleştirdik. Alanya’mızın Rusya’da müthiş tanıtımı oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Alanya’ya geldi. Bu tür etkinlikler sayesinde bu yıl Alanya’mızın Rusya’daki imajında müthiş olumlu gelişmeler oldu. Bu yıl hepimizin bildiği gibi Rus turist zenginliği vardı Alanya’mızda” ifadelerini kullandı.

'ALANYA'DAN DÜNYAYA DOSTLUK MESAJI VERDİK'

Şahin Rusya krizinin başından bu yana, “Uluslararası bir kriz var biz ne yapalım demedik” şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak, “Uçak düşürme ile başlayan krizin hemen ardından Alanya’mızda yaşayan Rus vatandaşları için bir kahvaltı programı düzenledik. Bakan Çavuşoğlu’nun da teşrifleri ile etkisi büyüyen toplantımızdan dünyaya dostluk mesajı verdik. Bununla kalmadık, yabancı sermayeli şirket ortakları ile bir araya geldik. MENA ülkelerinden gelen üst düzey 250 öğretim görevlisi, acenta, gazeteci, bürokrat ve benzeri iş kollarından misafiri ağırladık. Bugün ilişkilerimizin normalleştiği Rusya ile de daha iyi ilişkiler kurulması yönündeki çabalara biz de katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Alanya’mız ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Şahin ayrıca projeye büyük önem veren ALKÜ’ye ve Alanya Rus Eğitimi ve Kültür Derneği’ne teşekkür etti.

GÜNEŞ’DEN BAŞKAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Çalıştayı değerlendiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güneş, Alanya’nın yararına yapılacak her projeye koşulsuz destek veren Şahin’e teşekkür etti. Prof. Dr. Güneş, “Kasım ayı içerisinde Alanya’da gerçekleştireceğimiz çalıştay konusunda Şahin'i ziyaret ettik. Kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. ALKÜ olarak öğrenci sayımız 10 bini aştı. Ama uluslararası öğrenci sayımız ise yeterli sayıda değil. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası bir üniversite olmak istiyoruz. Alanya bu konuda biçilmiş kaftan. Türkiye-Rusya ilişkilerinin konuşulacağı çalıştay da bu açıdan çok önemli. Rusya’dan 5 üniversiteyle birlikte gerçekleştireceğimiz çalıştayda iki ülke arasındaki turizm potansiyeli, ticaret gibi konular başta olmak üzere önemli sektörler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi. Alanya Rus Eğitimi ve Kültür Derneği Başkanı Gündüz ise 6 aydır program konusunda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Gündüz ayrıca, projeye destek veren başta Şahin olmak üzere ALKÜ yönetimine teşekkür etti.