Alanya'da Rus adaydan seçim açıklaması

ÇETİNKAYA açıklamasında, "Değerli Alanya halkı, Öncelikle 3 aya yakın zamandır çalışmalarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Demokrasinin gereğini yerine getirmek için oy verdiniz . Ben kendi adıma çalışmalarıma burada nokta koymuyorum. Bize inanıp destek veren seçmenimizin sorumluluğunu taşıyacağım. Hem Alanya ve ülkem, hem de onların sorunları adına çalışmaya devam edeceğim. Kimseye kırgın, kızgın değiliz. Bizim tek amacımız Türkiye ve Alanya. Bu nedenle sandığa gidip oy veren tüm Alanyalı dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.