Alanya'da Rus adaydan seçim açıklaması

Alanya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart yerel seçim sonuçları hakkında bir açıklama yaptı

Alanya'da Rus adaydan seçim açıklaması
banner404

ÇETİNKAYA açıklamasında, "Değerli Alanya halkı, Öncelikle 3 aya yakın zamandır çalışmalarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Demokrasinin gereğini yerine getirmek için oy verdiniz . Ben kendi adıma çalışmalarıma burada nokta koymuyorum. Bize inanıp destek veren seçmenimizin sorumluluğunu taşıyacağım. Hem Alanya ve ülkem, hem de onların sorunları adına çalışmaya devam edeceğim. Kimseye kırgın, kızgın değiliz. Bizim tek amacımız Türkiye ve Alanya. Bu nedenle sandığa gidip oy veren tüm Alanyalı dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalyaspor kazanmasını bildi
Antalyaspor kazanmasını bildi
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472