Alanya'da rotaryanlar çocuk felci için buluştu 

Alanya Rotary Kulübü tarafından çocuk felcine dikkat çekmek için hazırlanan videonun Mezza Restoran'da tanıtıldı

Alanya'da rotaryanlar çocuk felci için buluştu 
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ALANYA Rotary Kulübü üyeleri ve videonun çekilmesinde destek olanların katıldığı geceye, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Ali Kamburoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılışında konuşan Ayhan Gedikoğlu, "Bugün burada anlamlı bir etkinlik için bir araya geldik. Dünyada çocuk felcini bitirmek adına Rotary Alanya Kulübü olarak bir video çalışması hazırladık. Bu klibimiz dünya genelindeki bütün Rotary Kulüplerince izlenecek ve paylaşımı yapılacak. Beklentimiz çift haneli milyonlara ulaşmak ve çocuk felcine dikkat çekmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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