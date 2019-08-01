Alanya'da restorasyon faciası

Ceren ŞAHİN

YENİ yolların ve köprülerin yapımını gerçekleştirmesinin yanı sıra, tarihi köprülerin bakım ve onarımlarını sağlamak da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün asli görevleri arasında yer alıyor. Bu eserler aynı zamanda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları kapsamında değerlendiriliyor ve eserlerin özgün durumlarının korunması, gelecek kuşaklara taşınmaları da yasal bir zorunluluk arz ediyor. Alanya turizminin can damarı Dimçayı girişinde bulunan ve Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan, yaklaşık bin yıllık geçmişiyle zamana meydan okuyan tarihi köprü de Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yer alıyor.

TARİHİ KÖPRÜDE NE OLMUŞTU?

Dimçayı yolunun üzerinde bulunan tarihi köprü, yüksek bir aracın köprünün altından geçmeye çalışması sonucu kemerli köprünün taşıyıcı sistemi tahrip olmuştu. Yaşanan olay üzerine koruma altına alınarak araç trafiğine kapatılan köprü yılı aşan bir süreyle kaderine teslim bırakılmıştı. Köprünün çok defa haberlere konu olan ve tabir-i caizse Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kemiklerini sızlatan atıl vaziyetteki durumuna Temmuz ayı itibariyle müdahale edilmiş ve köprüde restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

‘TARİHİ KÖPRÜDE HİLTİ SKANDALI’

Köprünün restorasyon çalışmalarına başlanması Alanya’yı sevindirdi lakin sevinç uzun sürmedi. Tarihi köprü üzerinde çalışmalar kapsamında hiltilerin kullanıldığı gözlenirken, ortaya çıkan skandal görüntüler ‘Pes’ dedirtti. İşçilerin başında konuya vakıf herhangi bir yetkilinin bulunmayışı ise dikkat çekti. Hilti kullanılarak yürütülen çalışmalar ve var olan başıboşluk Türkiye’de yapılan trajikomik restorasyon örneklerini ve “Bu örneklere bir yenisi de Alanya’dan mı çıkacak?” sorusunu da akıllara getirdi.

‘HEMEN DURDURUN HİLTİLERİ!’

Konuya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken, aynı zamanda bir arkeolog olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, ‘Hiltili restorasyon!’ başlığı ile paylaştığı gönderide “Dimçayı yolu üzerindeki tarihi kemerli köprünün restorasyonu nihayet başladı. Keşke başlamasaydı. Çünkü, çalışan işçilerin ellerinde hilti var. Restorasyonda hilti asla kullanılmaz. Vibrasyon tarihi yapıyı tamamen yok edebilir. Hemen durdurun hiltileri!” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 00:09