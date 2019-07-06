Alanya'da rekor ücret verilmişti: O ihale iptal edildi!

ALANYA’nın saklı cenneti olarak adlandırılan Sapadere Kanyonu, Alanya Belediye Encümeni tarafından 13 Haziran’da ihaleye çıkartılmıştı ve ihaleyi kazanan firma, 2 Milyon 400 bin TL ile ihaleyi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Belediyeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 46ncı maddesine göre edilen süre içerisinde ihale bedeli olan 2 milyon 400 bin TL’yi yatırılması gerekiyordu. 5 Temmuz 2019 tarihi itibariyle ihale ödeme süresinin dolması üzerine Elazığlı bir işadamının almış olduğu Sapadere Kanyonu ihalesi de fes edilmiş oldu. Öte yandan Alanya Belediye yetkilileri, Sapadere Kanyonunun ihalesini kazanan firmanın yasal süresinde taahhüt edilen ihale bedelini yatırmadığını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihalenin tek taraflı iptal edileceğini ifade etti. 13 Haziran’da Alanya Belediyesi encümeni tarafından ihaleye çıkarılan Sapadere Kanyonu’nun önümüzdeki günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı öğrenildi.