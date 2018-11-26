Alanya'da reklam panoları tehlike saçıyor

KENTİN en işlek bölgelerinde dev boyutlarıyla ve LED özellikleriyle dikkat çeken bu tabelalara ek olarak boyutları daha küçük lakin sayıları daha fazla olan reklam panoları da eklenince konuya ilişkin sorulması gereken sorular yine Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile dile getirildi.

BACAK YİNE UYARDI

Alanya’nın çeşitli bölgelerinde mantar gibi türeyen reklam panolarının, trafik akışı içerisinde sürücüler üzerindeki etkilerini Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Dim TV mikrofonlarına değerlendirdi. Bacak, ışıklı ve hareketli panoların sürücüler adına ziyadesiyle dikkat dağıtıcı olduğuna, yanı sıra panolara ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

VATANDAŞ DA DESTEKLEDİ

Alanya’nın ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV, reklam panolarının trafikte sürücülerin dikkatini dağıtıp dağıtmadığına ilişkin mikrofonlarını son olarak vatandaş ve bizzat sürücülere de uzattı. Genel kanı ‘Dikkat dağıtacağı’ yönünde olurken, vatandaşlar “Özellikle akşam saatlerinde ışıklar sürücülerin gözünü alıyor ve panolar üzerinde sürekli bir devir daim bulunması da dikkat dağınıklığı yaratıyor. Bu tip panoların kavşaklarda bulunması kazalara davetiye çıkarıyor” yorumunda bulundular.

