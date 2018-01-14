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'Alanya'da rantsal dönüşüm olmasın'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim "Eğer 'Yık yap' mantığı ile hareket edilirse bunun adı kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm olur" dedi  

'Alanya'da rantsal dönüşüm olmasın'

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim "Eğer 'Yık yap' mantığı ile hareket edilirse bunun adı kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm olur" dedi  

14 Ocak 2018 Pazar 19:42
'Alanya'da rantsal dönüşüm olmasın'
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ALANYA'DA Cumhuriyet Mahallesi’nde Sanayi ve Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için hazırlanan 'Riskli Alan Dosyası'nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir değerlendirme yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim "Doğru karar, doğru uygulama ile amacına ulaşır" dedi.  
Kentsel dönüşüm adına Alanya’da bugüne kadar yapılanların birer yanılsama olduğunu vurgulayan Dim "Herşeyi unutalım. Cumhuriyet Mahallesi nerdeyse tümden dönüşüyor. Şehrin göbeğindeki sanayi ayıbı kalkıyor. Peki yerine ne gelecek? İşte asıl mesele bu!
Sanayi ayıbından kurtulurken o bölgede bir rant bölüşümü yapılacak mı? Yoksa Alanya’nın geleceğini kurtaracak bir büyük yeşil cazibe merkezi mi oluşacak burada? 'Yık yap' mantığı ile hareket edilirse bunun adı kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm olur."
GAZİANTEP'TE MEDYA BULUŞMASI 
TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, haftasonu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül törenine katıldı. Yavuz Donat, İsmail Küçükkaya, Nazlı Çelik gibi ünlü gazetecilerin de katıldığı törende TGF adına bir konuşma yapan Dim, yerel medyanın önemine vurgu yaptı. Dim, yerel medya gündemini her sabah 'Fox Çalar Saat'te ekranına taşıyan İsmail Küçükkaya'ya özellikle teşekkür etti.

KONUKOĞLU İLE ALANYA SOHBETİ 
TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, Gaziantep ve Çukurova GC başkanları İbrahim Ay ve Cafer Esendemir ile birlikte, Türkiye'nin en zengin ilk 10 işadamı arasında yer alan Gaziantep'in sembol ismi Abdülkadir Konukoğlu ile de sohbet ettiler. Dim, Konukoğlu'na Alanya'ya ilişkin de bilgiler verdi.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 20:10
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali DimTgfAGC
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