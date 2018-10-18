Alanya'da prömiyer günü

1950'li yılların sonlarına doğru Turgut Özakman tarafından yazılan, 1964 yılında sinemaya uyarlanan “Duvarların Ötesi”, şimdi ise Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneleniyor.

Devlet Tiyatroları- Devlet Opera ve Balesi rejisörü ve Alanya Belediyesi Sahne Sanatları Direktörü Murat Atak tarafından sahneye uyarlanan oyunda, Türkiye’de bir ilk olan "Yeşilçamdan Sahneye" tekniği de uygulandı.

Oyunun sinema versiyonunda, 1964’lerin birçok ünlü Yeşilçam oyuncusunun rol aldığı bölümler de bulunuyor. Özellikle filmin önemli oyuncularından olan ve 300'e yakın filmde oynayarak Türk Sinema tarihine önemli katkıda bulunan usta oyuncu Ali Şen'in 100. doğum yılı sebebiyle, oyunda, Ali Şen'in de bulunduğu ve oyunla bütünlük sağlayan filmin bazı bölümleri de kullanıldı. Oyunun galasının 19 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00’de Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini açıklayan Atak, “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, askeri ve mülkî erkân ile kent dışından gelecek olan sanatçıların katılımı ile oyunun galasını gerçekleştireceğiz. Gala gösterimi davetiyeleri, oyunun tekrar oynanacağı Cumartesi gününün biletleri daha satışa çıktığı ilk gün bitti. Oyun, sezon boyunca Alanya Belediye Tiyatrosu’nda sergilenmeye devam edecek. Gala gecesinde, Turgut Özakman'ın oğlu Şair-Yazar Kerem Özakman da davetliler arasında yer alacaktır” dedi.