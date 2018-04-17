Alanya'da polisliği öğrendiler

ÖĞRENCİLERE polislik mesleğinin tanıtımı, polislik başvuru şartları ve meslek içi yükselme (rütbe ve terfiler), mesleki kariyer gibi konularda bilgilendirme yapan TDP Büro Amiri İlyas Çağlayan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Tecrübe ve bilgilerini öğrencilerle paylaşan Çağlayan'ın konuşmasını dinleyen öğrenciler de programdan memnun kaldıklarını dile getirdiler ve teşekkürlerini ilettiler. Polislik mesleğine daha sıcak baktıklarını ifade eden öğrenciler, polislere olan saygılarının da bir kat daha arttığını söylediler.