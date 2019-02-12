Alanya'da polisle tanıştılar

Akıl Küpü Kreş öğrencileri "Okul Öncesi Meslekleri Tanıma" konulu etkinlik çerçevesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği'ni ziyaret ettiler

Alanya'da polisle tanıştılar
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ALANYA Emniyet Müdürlüğü'ne gelen öğrenciler, polis memurlarına kendi elleriyle yaptıkları çalışmayı hediye ettiler. Büro polisleri ise, minik misafirlerine polislik mesleğini tanıtan "Polis Abi ve Ablalar Ne İş Yapar" isimli çizgi animasyon filmini izletti. Öğrencilere trafik kurallarını içeren boyama kitabı ve balon dağıtıldı. Minik misafirlerin polislik hakkındaki sorularını cevaplayan polisler, ziyaret sonrası müdürlük binası bahçesinde bulunan detektör polis köpeğinin yaptığı küçük gösteriyi seyrettirdiler. Polis ekipleri, öğrencilere ve kendilerine eşlik eden öğretmenlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.
 

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